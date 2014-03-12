Самый непубличный украинский миллионер высказался о событиях в Крыму

Об этом заявил основатель крупнейшего сельскохозяйственного предприятия «Нибулон», Герой Украины Алексей Вадатурский.

"Применяется классическая и давно проверенная рейдерскими захватами предприятий схема: в конце рабочей недели или в выходной день на территории появляются вооруженные люди, блокируют охрану или удаляют ее с территории, заводят своего директора и объявляют его руководителем.

При этом свои незаконные действия «подтверждают» с помощью какого-нибудь сомнительного документа или такого же судебного решения и сопровождают мощной пиар-акцией «мы хорошие, все будет хорошо, а с нами еще лучше».

То же самое происходит в Крыму на наших с вами глазах: посадили в кресло пророссийского мэра Севастополя, под дулами автоматов «избрали» председателем правительства автономии украинофоба Аксенова, кстати, в поддержку которого на последних выборах в крымский парламент проголосовало только 4% населения полуострова, заблокировали украинских военных, наводнили полуостров огромным количеством своих вооруженных людей, сейчас готовят заведомо липовый референдум и все это сопровождается самой разнузданной за все постсоветское время антиукраинской, грязной, лживой и враждебной пропагандой", - говорится в заявлении.

"Относиться к ней надо, как к оружию, как к информационной агрессии, целенаправленному запугиванию и дезинформации", - пишет Вадатурский.

Бизнесмен называет президента РФ Владимира Путина обманщиком за его публичные отрицания присутствия российских захватчиков на территории Украины.

"Мы видим, как врёт глава РФ, публично отрицая пребывание российских войск на территории Крыма, а значит – на суверенной территории Украины.

Мы видим, как он врёт гражданам России, как он врёт всему миру, а значит – и украинцам.

Так можем ли мы ожидать от руководства Кремля честных поступков и решений по отношению к крымчанам и жителям других регионов Украины?", - заявил он.

Вадатурский призывет не реагировать на сеператистские заявления и не поддаваться на провокации.

"Тот, кто призывает к расколу страны – враг. По всем законам – государственным, и человеческим. Мы все не должны поддаваться на их провокации, не должны ходить на их митинги и пересказывать их глупости. Желать зла своей стране, хотеть раскола и присоединения к другому государству, может только тот, что ничего не сделал, ничего не создал на своей земле. Это люди с психологией иждивенцев, которым нечем дорожить. За их криком нет ничего, кроме стремления к разрушению, к немотивированной агрессии, к отрицанию любого инакомыслия!", - говорится с заявлении.

"Я не знаю, чем руководствуются те, кто почему-то обозначил себя гвардейскими ленточками и открыто ратует за развал Украины, там в основе – глупость, недальновидность или меркантильный, денежный интерес. Как вы знаете, у компании «НИБУЛОН» есть филиалы в 12 областях, и я знаю, что происходит на границе с Россией.

Знаю, как на территории России, в приграничных населенных пунктах провокаторы вербуют людей для «политического туризма» - в нашу страну, на митинги, чтобы кричать, драться и вывешивать чужие флаги.

Одни и те же люди, многотысячные гастролеры кочуют по разным областям, зарабатывая на нашей крови.

Чужие люди едут к нам за деньги раскачивать и разрушать наш общий дом, а здесь, у нас, находятся их идейные или безыдейные пособники, стремящиеся перечеркнуть наше будущее.

Этих людей, которые пособничают агрессорам, породила предыдущая преступная власть, которая сейчас использует этих пособников, чтобы вернуться", - говорится в заявлении.

Полный текст заявления