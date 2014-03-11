Прокуратура отказалась в суде от обвинений относительно двух «днепропетровских террористов»

Об этом УНИАН сообщил адвокат Ревы Виталий Погосян.

По его словам, Индустриальный суд должен вынести решение относительно позиции стороны обвинения сегодня во второй половине дня.

Справка УНИАН. 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска прозвучали четыре взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в частности, 10 детей. По информации правоохранительных органов, все взрывные устройства были самодельными, они были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

1 июня 2012 года генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Днепропетровске. Он заявил, что взрывы в Днепропетровске были организованы с корыстной целью - злоумышленники требовали 4,5 млн. долларов.

Задержанные Виктор Сукачев, Виталий Федоряк, Лев Просвирнин и Рева также подозреваются в организации еще трех терактов, совершенных в октябре-ноябре 2011 года в Днепропетровске, Харькове и Запорожье.

Дело рассматривается в Индустриальном райсуде Днепропетровска.

Обвиняемый в пособничестве совершению терактов в Днепропетровске Рева неоднократно отвергал свою причастность к совершению этого преступления, и заявлял, что доказательства против него сфальсифицированы.