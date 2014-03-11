Янукович еще считает себя легитимным президентом Украины

Экс-президент Украины Виктор Янукович по-прежнему считает себя легитимным главой государства, Верховным главнокомандующим и обещает вернуться в Украину «как только позволят обстоятельства».

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам в Ростове-на-Дону.

«Хочу напомнить, что остаюсь не только единственным легитимным Президентом Украины, но и Верховным главнокомандующим. Я не прекращал своих полномочий досрочно. Я жив, меня не отрешали от должности в порядке, предусмотренном Конституцией Украины», - сказал Янукович.

Янукович посетовал, что США считают его нелегитимным Президентом, поскольку он сбежал из страны, но он утверждает, что он никуда не сбегал.

«Я никуда не сбегал. В момент захвата радикалами правительственных зданий и Администрации Президента - по-сути антиконституционного захвата ими власти с оружием в руках — я находился, как вам всем известно, в Украине, в Харькове, потом в Донецке, потом в Крыму. Еще раз - в момент переворота я не покидал территорию Украины», - отметил Янукович.

Он в очередной раз заявил, что в конце февраля против него неоднократно пытались применить террористические методы воздействий, но этого не удалось.

«Как только позволят обстоятельства, уверен, недолго ждать, я обязательно вернусь в Киев», - заявил экс-президент Украины.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий".

24 февраля исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в отношении Януковича открыто уголовное производство о массовых убийствах мирных граждан, и он объявлен в розыск.

По словам Авакова, Янукович вылетел из Киева в Харьков 21 февраля, переночевал там. Затем вертолетом перелетел в Донецк, откуда самолетом пытался вылететь, но пограничники не позволили ему это сделать, и он автомобилем выехал в Крым, где остановился в частной резиденции, и не использовал ни одну из государственных резиденций.

После этого Янукович публично появился 28 февраля на пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

2 марта и.о. генпрокурора Олег Махницкий сообщил, что ГПУ открыла еще одно уголовное производство в отношении Януковича. «После его выступления в Ростове-на-Дону принято решение об открытии уголовного производства за попытки и призывы к свержению конституционного строя в Украине», - сказал он.

МВД Украины на своем официальном сайте разместило объявление о розыске Януковича с фото и персональными данными.