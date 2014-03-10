Турция поможет Украине защитить территориальную целостность

Об этом премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель, пишет Украинская правда со ссылкой на Интерфакс.

Соответствующее заявление размещено на официальных сайтах правительств Германии и Турции.

Эрдоган предложил участие Турции, ссылаясь на тесные связи страны с Украиной и Россией, а также особые отношения и возможность прямых контактов с общиной крымских татар.

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Оба лидера отметили важность формирования международной контактной группы и комитета по расследованию случаев насилия за последние недели.

Они также подчеркнули важность выполнения обязательств, следующих из международного права и двусторонних и многосторонних соглашений с целью преодоления нынешнего кризиса в Украине.

"Учитывая серьезность ситуации, руководители правительств выступают за своевременное обращение в Совет Безопасности ООН, Совета министров ОБСЕ и Комитета министров Европейского союза по вопросу кризиса", - отмечается в заявлении.

Эрдоган и Меркель отметили, что события в Украине, особенно в Крыму, являются очень тревожными.

Они согласны с тем, что суверенитет, территориальную целостность и политическое единство Украины важно защитить.

Оба лидера считают, что запланированный на 16 марта референдум в Крыму является незаконным.