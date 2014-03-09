Связи с пограничниками захваченного российскими военными пункта "Черноморское" нет

Российских военнослужащих, которые захватили отдел пограничной службы «Черноморское», сменили гражданские с оружием.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

В пресс-службе напомнили, что сегодня около 6.00 утра 30 российских военнослужащих с оружием захватили отдел пограничной службы «Черноморское».

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На территории отдела в настоящее время находится около 15 военнослужащих Госпогранслужбы. Связи с ними нет.

Известно, что около 12.00 российских военнослужащих сменила группа мужчин в штатском с оружием кавказской внешности, предварительно дагестанцев. Детали уточняются.