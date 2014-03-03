Пограничники заявляют, что российские военные применяют силу и угрожают оружием

В Крыму российские военнослужащие оказывают моральное и физическое давление на пограничников, вынуждая сдаться, заявляют в Государственной пограничной службе Украины.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Госпогранслужбы, наряду с блокированием Азово-Черноморского регионального управления, Симферопольского пограничного отряда, отдела пограничной службы «Керчь», Керченского и Севастопольского отрядов морской охраны пограничники продолжают нести службу в пункте пропуска «Крым» и в аэропорту Симферополя.

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Однако в последнее время значительно увеличилось давление российских военных на пограничников. Во время захватов пограничных подразделений используется грубое применение физической силы, угрозы оружием и запугивание. Специалисты российского спецназа пытаются оказывать психологическое давление на пограничников и в ультимативной форме требуют подчиниться новому руководству Крыма. Они активно ведут попытки вербовки персонала, требуют данные оперативных подразделов и данные оперативных сотрудников, пытаются выяснить конфиденциальную информацию о руководителях структурных подразделений. Ко всем выдвигаются настойчивые предложения относительно сотрудничества и официального трудоустройства.

Как отметили в Госпогранслужбе, особенно остро захват подразделений и давление на военнослужащих начались после заявления председателя парламента Крыма Владимира Константинова о неуступчивости пограничников и активном сопротивлении решениям новоназначенной власти Крыма.

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В Госпогранслужбе отметили, что мужество и стойкость каждого военнослужащего Государственной пограничной службы Украины в АРК позволяют четко выполнять задачи, определенные законами и другими нормативно-правовыми актами Украины, не допускать захвата оружия и осуществлять в установленном порядке пограничный контроль в пунктах пропуска.