В сети появилось видео обстрела самолета украинских пограничников в Крыма

Как уже сообщала пресс-служба Госпогранслужбы Украины, вчера около 17.30 российскими военнослужащими в районе Армянска был обстрелян пограничный легкий самолет, на борту которого не было вооружения.

"Воздушное средство осуществляло патрулирование границы и приграничных районов. В ходе патрулирования самолет обнаружил многочисленные посты российский военнослужащих, которые были расположены вдоль Перекопского перешейка. Из одного из них (последние 10 сек. видео) и был открыт огонь по пограничному самолету", - сообщает Государственная пограничная служба.