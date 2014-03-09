В России водитель врезался в толпу возле кафе, пять человек погибли
07:32, 09 марта 2014Политика
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В Воронеже водитель иномарки сбил на тротуаре группу людей, в результате чего пять человек погибли и еще 10 получили ранения.
Об сообщает ИТАР-ТАСС со сссылкой на пресс-центр МВД России.
Читайте такжеВ России проскочившая на «красный» легковушка попала под танкДТП произошло сегодня в 03:10 мск на улице Богдана Хмельницкого. "Водитель Volvo выехал на тротуар и сбил группу граждан, находившихся возле кафе, после чего, бросив машину, скрылся. В результате ДТП две женщины и трое мужчин скончались на месте", - сказали в пресс-центре.
В МВД отметили, что по подозрению в совершенном разыскивается сын хозяйки автомобиля.
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