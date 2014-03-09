В турецком правительстве призывают Россию не терять здравый смысл

По словам турецкого министра, военное вторжение России в Крым недопустимо и нарушает международное законодательство, сообщает Эспрессо ТВ со ссылкой на местные СМИ.

Чавушоглу также призвал ООН и Совет Европы, членом которых является Россия, ускорить свои дипломатические атаки. Он заверил, что Турция будет делать все возможное для предотвращения войн и конфликтов.

Кроме того, в МИД Турции отметили, что решение о референдуме в Крыму является опасным и ошибочным, несмотря на наличие различных этнических групп на полуострове, и призвали к диалогу и здравом смыслу все стороны конфликта.

Читайте такжеДжемилев: Турция обещает вмешаться в конфликт в Крыму, если будет угроза татарамТакже сегодня в Анталии местная крымско-татарская община провела акцию протеста «Путин! Руки прочь от Украины». К акции присоединились и украинцы, проживающие в Турции.

«Если еще несколько месяцев назад туркам приходилось объяснять, что у нас на балконе висит флаг Украины, а не футбольной команды «Фенербахче», то теперь, когда мы идем по Анталии, завернутые в украинские флаги, прохожие выкрикивают: «Украина! Мы с вами!», - рассказали Еспресо.TV турецкие украинцы.

Напомним, в последние дни российские СМИ распространяют неправдивую информацию, что Турция в конфликте вокруг Крыма поддерживает Россию.