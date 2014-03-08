Россия продолжает стягивать войска и технику в Крым

Так, по данным пограничников, со стороны российских агрессоров продолжается блокирование паромной переправы «Крым». Всего в пункте пропуска находятся до 100 вооруженных военнослужащих России и 50 человек так называемой «самообороны».

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Применяя физическую силу, они делают невозможным осуществление надлежащего пограничного и других видов контроля.

За минувшие сутки в пункте пропуска «Крым» российские военные способствовали прорыву через границу фактически двух армейских колонн, проинформировали в Госпогранслужбе.

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«Они оттеснили представителей всех контрольных служб, а через некоторое время сначала через границу прорвалось 15 автомобилей «КамАЗ» без номеров, среди которых также был один топливозаправщик, и машина связи. Вскоре таким способом сами российские военные пропустили еще 10 «КамАЗов», 6 «Уралов» и карету скорой помощи», - говорится в сообщении.

Кроме того, техника и материальные средства доставляются десантными кораблями Черноморского флота России. В бухте «Казачья» из двух кораблей выгрузили сначала 18 грузовых автомобилей «Урал» и «КамАЗ» с продовольствием, а впоследствии 17 автомобилей «КамАЗ» и 1 БТР, проинформировали в пограничной службе Украины.