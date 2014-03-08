В Азии продолжают искать «Боинг», среди пассажиров которого - двое украинцев
В водах Южно-Китайского моря между Малайзией и Вьетнамом продолжаются поиски "Боинга", принадлежавший одной из крупнейших авиакомпаний Азии - Malaysia Airlines.
Самолет направлялся из Куала-Лумпур в Пекин. Борт ищут в водах между Малайзией и Вьетнамом.
Перевозчик в своем заявлении сообщил, что самолет пропал ночью после вылета из Куала-Лумпур, сообщает BBC Украина.
Читайте такжеНад морем лайнер пропал с 227-ю пассажирами
В министерстве транспорта Малайзии говорят, что никаких свидетельств об обломках самолета пока нет, и призывают не спекулировать.
"Мы делаем все возможное, чтобы найти самолет. Мы делаем все, чтобы убедиться, что ничего не осталось вне нашего внимания", - заявил журналистам Сери Хішамуддін с малазийского минтранса.
Представители авиалиний говорят, что сейчас в первую очередь стараются помочь родственникам пассажиров, 80% из них удалось связаться.
Самолет, согласно сообщению правительства Вьетнама, исчез на юге этой страны.
Среди пассажиров - представители 14 национальностей. Из них 227 - пассажиры, остальные 12 - члены экипажа.
Больше всего среди пассажиров-граждан Китая - 152, 38 - малазийцев, 12 - индонезийцев, а также шесть австралийцев, есть также один гражданин России и двое украинцев. Есть также представители других стран Азии, Европы и США.
По сообщению китайского государственного телевидения, на поиски самолета отправились два корабля.
Из таблицы прилетов в аэропорту Пекина самолет уже убрали, его назначили как такой, что опаздывает на более шести часов.
Родственников и друзей пассажиров самолета попросили оставаться в гостинице неподалеку от аэропорта. Люди называют это плохим признаком.
"Малазийские авиалинии" - национальный перевозчик Малайзии и один из крупнейших в Азии.