В Азии продолжают искать «Боинг», среди пассажиров которого - двое украинцев

Самолет направлялся из Куала-Лумпур в Пекин. Борт ищут в водах между Малайзией и Вьетнамом.

Перевозчик в своем заявлении сообщил, что самолет пропал ночью после вылета из Куала-Лумпур, сообщает BBC Украина.

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В министерстве транспорта Малайзии говорят, что никаких свидетельств об обломках самолета пока нет, и призывают не спекулировать.

"Мы делаем все возможное, чтобы найти самолет. Мы делаем все, чтобы убедиться, что ничего не осталось вне нашего внимания", - заявил журналистам Сери Хішамуддін с малазийского минтранса.

Представители авиалиний говорят, что сейчас в первую очередь стараются помочь родственникам пассажиров, 80% из них удалось связаться.

Самолет, согласно сообщению правительства Вьетнама, исчез на юге этой страны.

Среди пассажиров - представители 14 национальностей. Из них 227 - пассажиры, остальные 12 - члены экипажа.

Больше всего среди пассажиров-граждан Китая - 152, 38 - малазийцев, 12 - индонезийцев, а также шесть австралийцев, есть также один гражданин России и двое украинцев. Есть также представители других стран Азии, Европы и США.

По сообщению китайского государственного телевидения, на поиски самолета отправились два корабля.

Из таблицы прилетов в аэропорту Пекина самолет уже убрали, его назначили как такой, что опаздывает на более шести часов.

Родственников и друзей пассажиров самолета попросили оставаться в гостинице неподалеку от аэропорта. Люди называют это плохим признаком.

"Малазийские авиалинии" - национальный перевозчик Малайзии и один из крупнейших в Азии.