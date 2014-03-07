Крымчане митинговали за мир и жаловались, что не хотят бежать с родной земли
Возле памятника Тарасу Шевченко в Симферополе по призыву Всекрымского Украинского совета состоялась акция «За мир и единство Украины».
К мероприятию также присоединились активисты крымского Евромайдана и движения «Крымские женщины за мир».
Как сообщает корреспондент Радио Свобода, участники акции держали в руках украинские и крымскотатарские флаги, а также белые воздушные шарики. Во время мероприятия они молились за мир, выпустили в небо голубей и пели украинские песни.
Читайте такжеМировая общественность не признает результаты референдума в Крыму – Яценюк Как сообщил председатель Всекрымской Украинской рады Андрей Щекун, люди пришли, чтобы выразить свой протест против вторжения на полуостров российских войск и против незаконно назначенного референдума. По его словам, крымчане в условиях российской оккупации и беззакония чувствуют себя незащищенными.
Андрей Щекун призвал украинскую власть, международные организации и мировое сообщество «принять меры для защиты украинского и крымскотатарского населения полуострова, граждан Украины других национальностей в оккупированном Крыму, где власть узурпируют российские марионетки».