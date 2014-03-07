Крымчане митинговали за мир и жаловались, что не хотят бежать с родной земли

К мероприятию также присоединились активисты крымского Евромайдана и движения «Крымские женщины за мир».

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, участники акции держали в руках украинские и крымскотатарские флаги, а также белые воздушные шарики. Во время мероприятия они молились за мир, выпустили в небо голубей и пели украинские песни.

Читайте такжеМировая общественность не признает результаты референдума в Крыму – Яценюк Как сообщил председатель Всекрымской Украинской рады Андрей Щекун, люди пришли, чтобы выразить свой протест против вторжения на полуостров российских войск и против незаконно назначенного референдума. По его словам, крымчане в условиях российской оккупации и беззакония чувствуют себя незащищенными.

Андрей Щекун призвал украинскую власть, международные организации и мировое сообщество «принять меры для защиты украинского и крымскотатарского населения полуострова, граждан Украины других национальностей в оккупированном Крыму, где власть узурпируют российские марионетки».