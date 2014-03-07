Обнародован указ об остановке действия решения Крыма о проведении референдума

На официальном сайте и.о. Президента Украины Александра Турчинова размещен указ “О приостановлении действия постановления Верховной Рады Автономной республики Крым от 6 марта 2014 года № 1702-6/14 "О проведение общекрымского референдума".

Решение остановлено как такое, что не соответствует Конституции и законам Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования.