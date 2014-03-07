Россия прерывает политические отношения с Украиной - Чуркин (уточненная)

Политические отношения России с Украиной прерваны.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, сообщает Центр новостей ООН. По его словам, такое решение принято, поскольку Москва не признает легитимности нынешней украинской власти. Читайте такжеООН признала, что Янукович больше не президент Украины

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