В Крыму решили не приглашать на нелегитимный референдум "тех, кому не доверяют"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил председатель Верховного Совета АРК Владимир Константинов на встрече со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко сегодня в Москве.

Читайте такжеСпикер ВР Крыма пообещал сделать все, чтобы присоединить к России всю Украину”Будет референдум, мы проведем его чисто, прозрачно, нужно не стесняться приглашать наблюдателей, прежде всего РФ - мы доверяем вашим людям, они компетентные, пусть они приглашают своих коллег, кому тоже доверяют. А кому не доверяют, и приглашать не надо. Что бы мы не сделали, все будет плохо, что бы мы не делали, они становятся на сторону новой власти”, - сказал Константинов.

По его словам, через неделю в Крыму будут «новые приятные хлопоты» по организации ”совместной жизни”.

Как сообщал УНИАН, парламент автономии 6 марта постановил присоединить Крым к РФ и вынес на референдум 16 марта два вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

Власти Украины и мировые лидеры считают референдум неконституционным. Референдум признает только официальная Москва.

6 марта Центральная избирательная комиссия поручила Службе распорядителя Государственного реестра избирателей временно заблокировать доступ к базе данных Госреестра избирателей органам реестра, образованным в Крыму.