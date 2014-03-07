В Крыму решили не приглашать на нелегитимный референдум "тех, кому не доверяют"
Председатель Верховного Совета АРК Владимир Константинов заявляет, что на референдум по статусу Крыма будут приглашены, прежде всего, российские наблюдатели, «тех, кому мы не доверяем, приглашать не будем».
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил председатель Верховного Совета АРК Владимир Константинов на встрече со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко сегодня в Москве.
Читайте такжеСпикер ВР Крыма пообещал сделать все, чтобы присоединить к России всю Украину”Будет референдум, мы проведем его чисто, прозрачно, нужно не стесняться приглашать наблюдателей, прежде всего РФ - мы доверяем вашим людям, они компетентные, пусть они приглашают своих коллег, кому тоже доверяют. А кому не доверяют, и приглашать не надо. Что бы мы не сделали, все будет плохо, что бы мы не делали, они становятся на сторону новой власти”, - сказал Константинов.
По его словам, через неделю в Крыму будут «новые приятные хлопоты» по организации ”совместной жизни”.
Как сообщал УНИАН, парламент автономии 6 марта постановил присоединить Крым к РФ и вынес на референдум 16 марта два вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?
Власти Украины и мировые лидеры считают референдум неконституционным. Референдум признает только официальная Москва.
6 марта Центральная избирательная комиссия поручила Службе распорядителя Государственного реестра избирателей временно заблокировать доступ к базе данных Госреестра избирателей органам реестра, образованным в Крыму.