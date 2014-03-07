В Донецке сторонники Губарева пытались не допустить его перевозки в Киев

Как сообщают "Новости Донбасса", митингующие требовали немедленного освобождения из-под стражи своего представителя, самопровозглашенного губернатора области Павла Губарева.

К митингующим вышел сотрудник СБУ и заявил, что Губарев в Киеве.

Люди сначала планировали штурмовать СБУ, однако затем отказались от этой идеи и анонсировали свой митинг на 8 марта. Место и время проведения они пообещали сообщить дополнительно.

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Активисты вели себя агрессивно и выкрикивали: "Россия".

Несмотря на отмену штурма, люди не расходились. Сотрудники правоохранительных органов начали оттеснять митингующих от здания СБУ по проспекту Мира.

В результате было заблокировано движение по улице Щорса. Затем правоохранители отодвинули протестующих к улице Университетская, где те остановили движение транспорта. Некоторые из протестующих бросались под колеса и попытались расшатать троллейбус.

7 митингующих находились в автозаке, остальные начали бросать камни в стекла автозака и по улице.

В результате, правоохранители отпустили задержанных из автозака и отступили.

Однако, митингующие двинулись в сторону СБУ, и решили пикетировать здание до тех пор пока Губарев не будет на свободе.

По информации журналистов, сторонники Губарева перекрыли проезд машине, в которой, по их мнению, его увозят его из здания управления СБУ.

Сторонники Губарева также подозревают, что в четверг вечером его будут этапировать в Киев самолетом.

Как сообщал УНИАН, в четверг в Донецке СБУ задержала "самопровозглашенного губернатора Донецкой области Павла Губарева.