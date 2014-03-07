Обама выступает против референдума в Крыму

При этом американский лидер выразил несогласие с референдумом о самоопределении автономной республики и обещал продолжить реализацию санкций против России, сообщает РИА «Новости».

”Предложенный референдум о будущем Крыма нарушит конституцию Украины и международное право. Любые дискуссии о будущем Крыма должны включать легитимное правительство в Киеве”, - заявил Обама.

”Однако есть способ разрешения кризиса с уважением к интересам Российской Федерации, а также украинского народа. Нужно допустить международных наблюдателей на всю территорию Украины, включая Крым, чтобы обеспечить уважение прав всех жителей Украины, включая этнических русских”, - сказал Обама.

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”Нужно начать консультации между Россией и Украиной с участием международного сообщества”, - добавил он. По его словам, это позволит России сохранить свои интересы в Крыму. Если Москва не пойдет на такие меры, Обама обещал продолжить реализовывать санкции против России в тесной координации с Евросоюзом. Президент США также обещал ”поддержать союзников в Восточной Европе”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта, парламент Крыма перенес с 30 на 16 марта всекрымский референдум о статусе автономии.

Как сообщил вице-спикер парламента автономии Сергей Цеков, на референдум выносятся два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта?» и «Вы за возобновление Конституции Крыма 1992 года, где Крым является частью Украины, но фактически имеет полномочия отдельного государства?».

Также депутаты крымского парламента проголосовали за присоединение региона к России.