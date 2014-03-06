Тимошенко - Европе: Потеряв Украину - потеряем стабильность во всем мире

Как сообщает пресс-служба ВО «Батькивщина» Тимошенко в обращении, в частности, отметила, что «у меня есть хорошая новость для всего мира - в Украине диктатура пала. Такой свободы у нас за 22 года независимости не было никогда».

Она также поблагодарила членов Конгресса за поддержку в борьбе, сказав, что украинцы ценят помощь.

Но сейчас, как отметила лидер «Батькивщины», «под угрозой оказалась наша государственность ... Путин пойдет настолько далеко в захвате Украины, насколько ему позволит это сделать демократический мир. Если мы все позволим России провести 16 марта референдум под дулами пулеметов для аннексии Крыма, то мы потеряем Украину. Но мы потеряем не только Украину - мы потеряем еще стабильность во всем мире. Сегодня в Украине решаются глобальные мировые вопросы».

Она также добавила, что «никто не хочет новой холодной войны в Европе ... Но для того, чтобы избежать этой нестабильности, настало время проявить преданность, силу и веру. Пора заставить всех, в том числе руководство России, понять, что Европа существует, и она не потерпит растерзания крупнейшей европейской страны... Ведь остановить российскую агрессию - это не только обрести свободу для Украины. Мы сейчас говорим о свободе всего региона, мы говорим о мире или войне на европейском континенте. Встаньте на защиту Украины все вместе».

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«Я знаю, что когда мы преодолеем это вторжение, а мы это вместе с вами обязательно сделаем, когда иностранные войска будут отправлены обратно в их страну, вы будете гордиться Украиной.

Мы построим совершенно другое, новое государство. Свободное от коррупции, свободное от насилия, открытое для любого языка и веры, общество, основанное на верховенстве права, страну без страха и террора. Одним словом - настоящую европейскую нацию», - отметила Тимошенко.