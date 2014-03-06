Парламент Крыма раздал портфели

Теперь в Крыму есть не крымские управления ведомств Украины, а целые министерства: юстиции, внутренних дел, ГосЧС.

Так, по сообщению пресс-центра крымского парламента, Елена Сотникова стала министром юстиции Крыма, Сергей Абисов - министром внутренних дел автономии, Сергей Шахов - министром чрезвычайных ситуаций региона.

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Приняты также решения назначить Александра Штехбарта на должность прокурора Крыма; Петра Зиму на должность начальника Службы безопасности в Крыму; Николая Кочанова - на должность начальника налоговой.

Министром по информации и массовым коммуникациям Автономной Республики Крым (ранее Рескоминформ Крыма) стал Дмитрий Полонский; министром курортов и туризма - Елена Юрченко; министром топлива и энергетики - Сергей Колобов; министром регионального развития и жилищно-коммунального - Сергей Глебов.

Совет Крыма также назначил председателем Фонда имущества Карена Барсегяна.