"Крымская самооборона" объяснила, зачем захватила штаб ПР

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КРО Партии регионов.

По словам руководителя аппарата - заместителя председателя КРО Партии регионов Владимира Осипенко, люди, которые назвались представителями «крымской самообороны», самостоятельно покинули здание.

На вопрос, с какой целью был захвачен штаб «регионалов» в Симферополе, они ответили: "для предотвращения провокаций".

Читайте такжеВ Симферополе группа молодчиков атаковала журналистов немецкой газеты "Бильд" "Офис освободили, жертв и разрушений нет", - подчеркнул Осипенко.

Переговоры с захватчиками проводили работники аппарата КРО Партии регионов.

В пресс-службе напомнили, что здание, где располагается офис Крымской республиканской организации Партии регионов на ул. Шполянской, 5, было захвачено «крымской самообороной» этой ночью.

Как сообщал УНИАН, лидер крымских «регионалов» Анатолий Могилев, которого Верховная рада АР Крым отстранила от должности премьер-министра автономии, заявил, что захват офиса является фактором нагнетания напряженности в Крыму.