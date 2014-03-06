Меджлис против проведения референдума по расширению статуса Крыма

«Меджлис в условиях жесточайшего политического кризиса, обусловленного введением войск РФ, выражает решительный протест против попыток проведения так называемого референдума по статусу Крыма», - сообщила пресс-секретарь меджлиса Лиля Муслимова со ссылкой на главу меджлиса Рефата Чубарова.

Меджлис расценивает постановление крымского парламента «О проведении общекрымского референдума» как действия к дальнейшей эскалации ситуации как в Крыму, так и вокруг Крыма.

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По словам Чубарова, принятое постановление крымского парламента раскрыло планы руководства парламента автономии, но неизвестны последствия, к которым это решение и попытки его реализации приведут Крым, написала Муслимова на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта Верховный Совет Крыма на закрытом заседании перенес с 30 на 16 марта всекрымский референдум о статусе автономии.

Как сообщил вице-спикер Совета автономии Сергей Цеков, на референдум выносятся два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта?» и «Вы за возобновление Конституции Крыма 1992 года, где Крым является частью Украины, но фактически имеет полномочия отдельного государства?».

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Также депутаты крымского парламента проголосовали за присоединение региона к России. «Была аннексия Крыма Украиной. Именно из этих соображений и настроений мы приняли решение о входе в состав Российской Федерации. Я думаю, что нам там будет лучше и более комфортно», - сказал Цеков.