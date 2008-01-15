Глава экологической комиссии призывает спасать Киев от Черновецкого

Своим распоряжениям председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ разрешил снести 2 тысячи 179 многолетних деревьев на территории острова Жуков для создания реабилитационно-оздоровительного центра и зоны отдыха.

Об этом идет речь в заявлении председателя Постоянной комиссии по вопросам экологической политики Анатолия КОВАЛЕНКО, текст которого передан УНИАН.

По его информации, речь идет о распоряжении за №1735 от 26.12.2007 г. “О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью “АВ-Медгрупп” разрешения на удаление зеленых насаждений на острове Жуков в Голосеевском районе”. В частности, в первом пункте документа говорится, что обществу разрешено уничтожить 2 тыс. 179 деревьев на территории о. Жуков, из которых 1 тыс. 591 – в неудовлетворительном состоянии. Пересадить “АВ-Медгрупп” должно лишь 11 деревьев. В документе также говорится о разрешении на удаление 3 тыс. 79 кустов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Как отмечается в документе, решение принято во исполнение решения Киевсовета от 21 декабря 2006 г. №363/420 “О передаче ООО «АВ-Медгрупп» земельного участка для создания реабилитационно-оздоровительного центра и зоны отдыха на острове Жуков”. (ООО «АВ-Медгрупп» получило в долгосрочную аренду на 10 лет 6 га земли, в том числе 3,29 га в пределах прибрежной защитной полосы. Для этого, в соответствии с изменениями к Программе развития зеленой зоны, земельный участок исключен из перечня территорий и объектов природного заповедного фонда – УНИАН).

По информации председателя экологической комиссии Киевсовета, только по последним пяти месяцам 2007 года 24-мя распоряжениями председателя КГГА было предоставлено разрешение на снос 4 тыс. 221 дерева, 3 тыс. 704 кустов, 25 тыс. 209 кв. м газонов на территории города под застройку.

„После выхода этого распоряжения (относительно о.Жуков – УНИАН) у меня лично исчезли всяческие сомнения относительно причин того, почему мэр и его депутатское большинство в Киевсовете во время сессионных заседаний 29 ноября и 20 декабря 2007 г. не поддержали проект решения, инициированный экологической комиссией, которым предусматривалось значительно усложнить процедуру сноса зеленых насаждений в городе Киеве, а также почему до сих пор не вышло „знаменитое” распоряжение городского председателя о повышении цены за срезанное дерево, - отметил А.КОВАЛЕНКО. - Ведь причины эти на поверхности и называются в финансовых кругах просто – „сверхприбыль”.

В заявлении председатель комиссии также отметил, что поражен “тем цинизмом и безудержным эпатажем, с которыми действующая киевская власть ведет свою кампанию пиара и пропагандирует собственные „достижения” и „обеспокоенность” судьбой города”.

“Как иначе понимать ситуацию, когда своим распоряжением (№1012 от 10.08.2007 г.) мэр Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ дает разрешение обществу с ограниченной ответственностью „К.А.Н. Девелопмент” на удаление зеленых насаждений на бульваре Дружбы народов, 44-46 в Печерском районе (речь идет о 252 деревьях и 41 кусте на зеленых склонах Днепра у моста им. Патона), а после уничтожения деревьев и обнесения строительным забором этой площадки мэрская политическая сила – Блок Леонида Черновецкого – устраивает показательный пикет на пнях 50-летних деревьев „против” застройки?”, - отмечает А.КОВАЛЕНКО.

По словам председателя экокомиссии, он может порекомендовать мэру еще больше 100 адресов для проведения в будущем таких „плановых” пикетов по „защите” зеленых насаждений Киева, согласно тем землеотводам в зеленых зонах города, которые были приняты во время каденции нынешнего Киевсовета без учета или вопреки протестам экологической комиссии.

„Надеюсь, что киевляне дадут соответствующую оценку „стараниям” мэрской команды на ближайших выборах в Киеве, и не простят надругательства над зелеными легкими города, вызванного, очевидно, моральным и духовным обнищанием действующей власти”, - заметил А.КОВАЛЕНКО.