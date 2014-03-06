В Севастополе вновь заблокирован штаб ВМС Украины

В Севастополе штаб Военно-морских Сил Украины, который лишь несколько часов работал в штатном режиме, снова заблокирован, в результате чего украинские военные моряки, которые находятся вне границ территории штаба, не могут попасть к месту службы.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько минут назад к проходной штаба, что на ул. Руднева, подъехали два военных грузовика КамАЗ, возле КПП штаба стали 4 бойца с оружием и в полной экипировке, а впереди них, приблизительно в 6-8 метрах, проход блокируют представители «народной самообороны». Кроме того, два вооруженных бойца в форме без знаков отличия стоят у ворот штаба.

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Также, как сообщил УНИАН пресс-секретарь штаба ВМСУ, заблокированной остаются Севастопольская и Стрелецкая бухты. Севастопольскую бухту со стороны Северной стороны, где стоят украинские корабль управления «Славутич» и корвет «Тернополь», заблокировали 4 российских корабля и судна. Стрелецкая бухта блокирована выставленными сегодня специальными судами ЧФ РФ буями. До этого выход-вход из бухты блокировали суда и корабль ЧФ РФ.

По неподтвержденным данным, российские военные также контролируют размещенный в Стрелецкой бухте Центр регулировки движения судов (подразделение ГП «Дельта-Лоцман»).

Как сообщал УНИАН, заблокирован также выход украинских кораблей и судов из озера Донузлав – на входе в озеро ночью российский флот затопил списанный большой противолодочный корабль «Очаков».