Тимошенко считает, что не стоит дальше терпеть пребывание ЧФ РФ в Украине

Как сообщает пресс-служба ВО ”Батькивщина”, об этом она заявила во время интервью американскому информагентству The Associated Press .

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«Сегодня очевидно, что Черноморский флот стал, по сути, источником войны. Стал плацдармом для захвата нашего государства. Поэтому после этого конфликта терпеть дальше пребывания Черноморского флота на территории Украины было бы слишком большой угрозой для нашей целостности и независимости», - подчеркнула Тимошенко.