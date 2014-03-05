Одесситы митингуют за единство Украины

Как передает корреспондент УНИАН, возле здания Одесского областного совета на проспекте Шевченко, 4, в котором также расположена облгосадминистрация, собралось более 500 человек. Они держат государственные флаги Украины, на одежде - желто-голубые ленты, в руках - плакаты: «Украина и Россия - братья, Янукович и Путин - тоже», «Нет военной агрессии», «Я - за Украину» и т.д. Много людей завернуты в желто-голубые полотнища.

Перед микрофоном выступают все желающие.

Так, главный редактор юмористического журнала «Фонтан» Валерий Хаит (бывший капитан команды КВН «Одесские трубочисты», художественный руководитель юмористической телепрограммы «Джентльмен-шоу») заявил, что намерен ввести в названном издании рубрику «Юмор и революция».

Читайте такжеОдесский облсовет отказался проводить референдум по федерализации (онлайн-трансляция)Одесситка, которая выступила от имени интеллигенции города, на украинском и русском языках призвала горожан к единению. Она сказала, что преподает в одной из школ. Учительница говорила о необходимости уделять образованию детей больше внимания, ввести дисциплины, развивающие кругозор и патриотизм.

Периодически собравшиеся скандируют: «Одна единая соборная Украина!», «Украина!», «Слава Украине!».

К митингующим прибыл Юрий Луценко, который сейчас выступает перед людьми.