Пискун считает, что ситуацию в Крыму должен контролировать и.о. прокурора АРК

Об этом Пискун заявил в эксклюзивном комментарии УНИАН.

По его словам, тот факт, что действующий прокурор Крыма ушел в отпуск во время сложнейшего кризиса в автономии, является возмутительным, а назначение и.о. прокурора Крыма (на время отпуска) его нынешнего заместителя - недопустимо.

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“Какой может быть отпуск, какой может быть пляж и какой может быть отдых, когда в Крыму ситуация на грани военного вооруженного конфликта? Я бы предложил и.о. генерального прокурора Украины Олегу Махницкому назначить исполняющим обязанности прокурора АР Крым его собственного первого заместителя. Причем сделать это можно без оглядки на Верховный Совет Крыма, так как крымский парламент должен согласовывать лишь кандидатуру на должность прокурора республики. А исполняющего обязанности согласовывать не нужно. Это будет легитимно и в правовом поле”, - сказал Пискун.

При этом экс-генпрокурор допускает, что такой назначенец столкнется с проблемой непризнания его на полуострове со стороны нынешней нелегитимной власти Крыма. “Тем не менее, он должен дислоцироваться с нелегитимной властью Крыма либо в соседнем кабинете, либо в прокуратуре района в Симферополе, либо в каком-либо другом месте... Но должностное лицо в прокуратуре автономии обязано быть и присутствовать не в Киеве, а непосредственно в Крыму», - подчеркнул он.

Напомним, и.о. генерального прокурора Украины Махницкий подписал заявление прокурора Крыма Вячеслава Павлова об отпуске. Исполняющим обязанности прокурора автономии назначен его заместитель - Алексей Угрюмов. Ранее Павлов, а также все его заместители отказались подчиниться самопровозглашенному премьеру АР Крым Сергею Аксенову.