СМИ: США имеют рычаги влияния на Россию

В США есть действенный инструмент, который может реально повлиять на политику Кремля в Европе - их газ и нефть. Об этом пишет Джон Басси на страницах The Wall Street Journal, сообщает ТСН.uа.

Он отмечает, что Вашингтон недавно озвучил свои намерения стать игроком на мировом энергетическом рынке и прежде всего в Европе.

"Мы рады сообщить, что США ускоряют свои планы по экспорту природного газа и скоро пересмотрят свой фактический запрет на экспорт нефти. Новые поставки газа и нефти в Америке настолько большие, что мы стремимся стать крупным поставщиком на мировых рынках. И первые клиенты, которых мы собираемся обслужить, - это наши друзья в Европе", - цитирует обозреватель официальное заявление Вашингтона.

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Он добавляет, что эти же "друзья в Европе" сейчас являются энергетическими заложниками России. Сейчас Запад угрожает Москве санкциями, если она не выведет своих военных из Украины.

"Но какую жесткость сможет проявить Европа, если Россия выступит с угрозой прекратить поставки энергоносителей?" - говорится в статье.

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По мнению обозревателя, на построение инфраструктуры, которая позволит продавать американский газ в Европе, понадобится время.

"Но само обещание усилить давление на квази-монополию Путина может заставить его лучше относиться к своим клиентам. Может это и не заставит его уйти из Крыма. Но это даст Европе больше рычагов, чтобы настаивать на своем", - говорится в статье The Wall Street Journal.