Зварич рассказал, что будет нардепам из НУ-НС, если кто-то начнет трепать языком

Депутаты фракции «Наша Украина – Народная самооборона» вернулись в сессионный зал Верховной Рады после завершения встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам народный депутат Украины Павел ЖЕБРИВСКИЙ (фракция НУ-НС) отметил, что на встрече с В.ЮЩЕНКО также присутствовали и министры, избранные в состав Кабинета министров по квоте блока НУ-НС.

По его словам, на встрече речь шла о сотрудничестве между правительством, фракцией и парламентом. Он отметил, что каждый из министров от НУ-НС должен предложить свою программу реформ, которую поддержит фракция.

Он отметил, что на встрече не шла речь, в частности о законопроекте изменений к закону «О Кабинете министров Украины». Он также отметил то, что на встрече не обсуждались кадровые вопросы.

В свою очередь народный депутат от НУ-НС Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что на встрече речь шла о тесном сотрудничестве «между политическим крылом и исполнительным крылом» блока «Наша Украина-Народная самооборона». Он отметил, что планируется, что эти встречи будут систематическими - раз в неделю или не реже раза в месяц.

В то же время народный депутат Роман ЗВАРИЧ заявил журналистам, что встреча проходила за закрытыми дверями. «Вы думаете, что я как заместитель председателя фракции НУ-НС буду нарушать конфиденциальность встречи и вам рассказывать? Нет!», - заявил Р.ЗВАРИЧ.

Он подчеркнул, что никаких секретов на встрече не было, но «это вопрос этики». «И журналисты не должны лезть там, где есть вопрос этики в отношениях между фракцией и Президентом Украины», - заявил Р.ЗВАРИЧ. Он обратился к журналистам с призывом: «Не подставляйте наших депутатов, поскольку если кто-то из них начнет, простите, трепать языком, то он от меня услышит».