РФ обратилась в Венецианскую комиссию с запросом о легитимности решений Верховной Рады

Россия направила в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия) запрос о легитимности решений Верховной рады Украины, сообщил спикер Госдумы Сергей Нарышкин на первом заседании рабочей группы при спикере ГД по правовому анализу законодательных процедур и принимаемых в Украине правовых актов. Об этом пишут РИА Новости.

"Мы обратились через юридический комитет ПАСЕ с тем, чтобы был принят запрос в Венецианскую комиссию на предмет легитимности принимаемых решений (Верховной Радой). Уже отправили, и юридический комитет (ПАСЕ) принял", - сказал Нарышкин.

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Рабочая группа была сформирована при председателе ГД для анализа принимаемых в Украине нормативно-правовых актов.

Начальник отдела по научному обеспечению деятельности РФ в Венецианской комиссии Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Рашад Курбанов подтвердил, что"действительно, обращение сегодня отправлено", отметив, что подтверждение пришло из МИД.

Он сообщил, что решения Венецианской комиссии носят консультативный характер, но при этом комиссия может рассматривать любые документы, которые касаются прав и свобод человека и гражданина.