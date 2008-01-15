В ПР рассказали, как надо лишать их неприкосновенности

Для того, чтобы реально отменить депутатскую неприкосновенность, нужно готовить и вносить изменения в Конституцию. Об этом заявил нардеп от Партии регионов Иван Попеску телеканалу „Рада”, комментируя позицию Партии регионов по вопросам введения императивного мандата, отмены депутатских льгот и депутатской неприкосновенности.

”Что касается отмены депутатских льгот, то часть из них уже сняты статьей 57 Закона Украины „Про государственный бюджет на 2008 год” и статьей 20 Закона Украины „Про статус народного депутат Украины”, - цитирует нардепа сайт ПР. - Ради отмены остальных льгот нужно просто посмотреть, что здесь можно еще сделать. Это вполне возможно”.

”Но что касается отмены неприкосновенности народных депутатов, то это вопрос конституционной нормы, - прибавил Попеску. - Партия регионов считает нецелесообразным заниматься дешевым самопиаром на уровне законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности, как это делают представители коалиции”.