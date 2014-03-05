Британский журналист обвинил Путина в искажении фактов

Президент РФ Владимир Путин во вторник нарушил молчание относительно кризиса в Украине, выступив на пресс-конференции. Во время нее, по мнению журналиста Алека Луна, президент исказил ряд фактов. Об этом со ссылкой на The Guardian пишет Еспресо.TV.

Автор называет пять из них.

1. "Вооруженные люди, которые взяли Крым под контроль, - это местные отряды самообороны". Хотя на их форме не было опознавательных знаков, ее российское происхождение легко раскрывалось, пишет автор. Кроме того, они были подозрительно хорошо подготовлены. Журналисты The Guardian видели, что военные, которые захватили крымские аэродромы, ездили на автомобилях с российскими номерами.

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2. "Переворот совершили силы, которые имели поддержку Запада". Автор отрицает это утверждение: "Хотя западные доноры предоставляли сотни тысяч долларов организациям, которые выступали против режима Виктора Януковича, нет свидетельств того, что США или Великобритания осуществляли военную подготовку сил оппозиции".

3. "Протестующих в Украине убивали снайперы бывшей оппозиции". Несмотря на то, что в качестве доказательства этого утверждения Путин ссылался на "материалы из открытых источников", есть видеокадры, на которых в людей стреляют снайперы в милицейской форме, говорится в статье.

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4. "Проевропейские демонстранты расстреливали и поджигали представителей бывшей правящей партии". На самом деле протестующие забросали камнями и бутылками с "коктейлем Молотова" здание Партии регионов 18 февраля, после чего вспыхнул пожар. Спасатели вывели нескольких людей, но не смогли спасти одного сотрудника. Достоверных сообщений о том, что кто-то был застрелен, не поступало, приводит перевод материала InoPressa.

5. "Янукович является легитимным президентом Украины". С одной стороны, российский президент согласился с тем, что предыдущие чиновники Украины были "мошенниками", и признал, что у Януковича нет власти и политического будущего. С другой стороны, он утверждает, что Янукович остается легитимным президентом, отмечает противоречие Алек Лун.