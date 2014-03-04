

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри на брифинге в Киеве.

“США подтверждают свои обязательства перед Украиной относительно сохранения ее суверенитета и территориальной целостности. Мы осуждаем Россию и ее действия агрессии. Мы видим, что в Украине произошли большие изменения. И в рамках этих изменений мы поддерживаем народ Украины”, - заявил он.

Читайте такжеСША готовят законопроект о предоставлении Украине кредита на $1 млрд

Также Керри сообщил, что “мы высоко ценим ту сдержанность, которую продемонстрировало новое украинское правительство в этот переходный период. Они показали свою сдержанность, несмотря на то, что на территорию Украины было вторжение со стороны России. Правительство России пытается использовать провокации, и в их действиях нет ничего сильного”.