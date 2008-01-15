В НУ-НС рассказали, что объединенная оппозиция – нонсенс

«Я могу полностью согласиться со словами Симоненко о том, что создание объединенной парламентской оппозиции невозможно. Хотя, конечно, по другим причинам, чем те, на которые ссылается этот политик», - прокомментировала заявление Симоненко народный депутат фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Лилия Григорович, сообщает сайт блока.

Напомним, что лидер коммунистической партии заявил о том, что «объединенной оппозиции, как таковой, не будет».

«Понятие «правящая коалиция» не вызывает удивления. Однако нигде в мире нет такого понятия, как объединенная оппозиция. Это – нонсенс, парадокс», - замечает Григорович.

«Почему коммунисты примкнули к «регионам», в нерушимой верности союза с которыми клялись еще в августе прошлого года, я понимаю: у тех был лакомый кусочек власти. Когда ПР перестала быть властью, коммунистам снова стало не по пути с банкротами-олигархами.

В конечном итоге, никто и не сомневался в оппортунистических способностях Симоненко: таковы уж у нас коммунисты», - констатировала она.

По мнению политика, «сейчас главной целью коммунистов является обеспечение своего пребывания в ВР. Следовательно, они будут делать попытку показать себя «радикальной», «пролетарской», «оппозиционной», которой угодно силой, – чтобы остаться в Парламенте», - считает Григорович.