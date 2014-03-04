В Донецке проходит митинг за единую Украину и против войны

Как передает корреспондент УНИАН, более 2 тысяч человек с многочисленными национальными флагами Украины в 18.00 собрались стихийно на митинг, самоорганизовались с помощью социальных сетей в интернете.

Люди пришли с плакатами: «Миру мир!», «Нет войне!», «Донецк это Украина!», «Мы Донбасс! Мы Украина!», «Сепаратизма нет!», «Донецк за мир!», «Как солнце любите Украину!». Также много плакатов, написанных от руки и обращенных к Президенту России Владимиру Путину: «Володя, сиди дома, мне не нужна защита!», «Вован, хочешь Крым? Меняем на Краснодарский край!», «Путин, уходи!» и др..

Митингующие постоянно скандируют: «Восток и Запад вместе!», «Нет войне!», «Украина», «Оккупации нет!».

Одна из участниц митинга, которая держала в руках написанный от руки плакат «Мне не нужно гражданство России!», рассказала УНИАН, что она, Анна Божко - жительница города Макеевки, сейчас находится в декретном отпуске по уходу за ребенком, но пришла на эту акцию, потому что видит будущее своего ребенка только в единой и сильной Украине.

«Я услышала со СМИ, что рядом с пределами восточных областей Украины скапливаются российские военные формирования. И мне стало страшно, что Россия хочет нас оккупировать вслед за Крымом. Я не хочу быть гражданкой России, я хочу быть гражданкой Украины, - объяснила Анна, - Поэтому я вышла с таким плакатом. Потому что будущее своего ребенка вижу в европейской Украине. Я всегда мечтала и хочу, чтобы Украина стала членом ЕС, чтобы мой ребенок мог учиться за границей, чтобы мы имели безвизовый режим».

Рабочий из Донецка Евгений Ключников также заявил, что он пришел по собственному желанию на этот митинг.

«Для меня не безразлична судьба Украины. Я переживал о том, что происходило на Майдане, сколько людей погибло. И разве это для того, чтобы к нам пришел какой-то дядя-сосед и указывал, что нам здесь делать и с кем жить. Я за единую Украину, поэтому я здесь», - пояснил он свою позицию.

Наталья, работник бюджетной сферы, сказала, что она пришла на митинг «после того, как увидела российский флаг возле областной госадминистрации, поэтому, естественно, пришла сюда по собственному желанию».

«Мой приход сюда значит, что я против войны и за единую Украину», - заверила она.

Одна из участниц акции Ольга Заботина также подчеркнула, что пришла на митинг «по собственной воле».

«Я считаю, что мы должны быть вместе. Как в притче говорится - если ты отдельная соломинка, тебя легко сломать, а если мы все регионы будем вместе, то Украина будет сильная. А сейчас нас хотят просто разорвать. Откуда идет эта агрессия, поняла, все это видят. Будущее нашего региона только в единой и целостной Украине. И регионы должны друг друга поддерживать и быть всегда вместе. Хоть я и русскоязычная, но знаю, что Украина - это моя Родина» , - рассказала она о том, что заставило ее выйти сегодня на митинг.