Штаб украинских ВМС посетил командующий ЧФ РФ Витко

Как передает корреспондент УНИАН, вместе с командующим штаб также посетил председатель координационного комитета по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности города Алексей Чалый.

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В то же время в штабе украинского флота Витко и Чалый находились несколько минут. Пока неизвестно, с кем и с какой целью они проводили встречу. Их приезд, а затем отъезд овациями приветствовали пророссийские активисты и члены отрядов самообороны, которые продолжают почти круглосуточно блокировать штаб флота, не позволяя военнослужащим и работникам прийти на службу.

Как сообщил УНИАН военный источник в Севастополе, очевидно, что в данном случае не может идти речь о каких-то переговорах, скорее всего, командованию украинских ВМС уже в очередной раз предложили согласиться с предложениями о переходе личного состава флота на службу в «Военно-морские силы Автономной Республики Крым, командующим которыми глава крымского правительства Сергей Аксенов назначил бывшего командующего ВМС ВС Украины контр-адмирала Дениса Березовского».

Также, по данным источника, в целом обстановка по гарнизонам флота в связи с блокированием практически всех самых больших воинских частей и подразделений продолжает оставаться сложной.