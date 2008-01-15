БЮТ предлагает регионалам добровольно отдать Крым

Крымская организация Блока Юлии Тимошенко призывает власти автономии уйти в отставку в связи с тем, что Партия регионов проиграла на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе КРПО ВО «Батькивщина».

Как сообщили в пресс-службе, Крымская организация БЮТ считает необходимым напомнить, что «Партия регионов является партией власти в Крыму, но проиграла выборы в Украине». «Данная политическая сила всеми своими действиями показывает, что просто боится потерять поддержку крымчан, так как общественность даст оценку деятельности крымской власти и тому беспределу, который сейчас происходит на территории автономии. Крымская организация Блока Юлии Тимошенко сделает все возможное, чтобы крымчане поняли, кому надо быть «благодарными» за социально-экономическое положение в регионе», – отметили в пресс-службе.

Крымская организация БЮТ уверена, что «крымских «регионалов» ждет такой же проигрыш, который был в целом по Украине на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. И в связи с этим призывает крымские власти, которые неспособны сегодня работать на благо автономии и крымчан - просто набраться мужества и уйти».