В Житомире разобрали баррикаду перед ОГА

В Житомире сегодня разобрали баррикаду из шин и деревянных досок перед зданием Житомирской областной государственной администрации, которую построили во время штурма и захвата здания Житомирской ОГА митингующими.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром перед началом внеочередной сессии Житомирского облсовета по вопросу общественно-политической ситуации в Украине и области баррикады еще были.

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Однако во время сессии коммунальщики Житомира с согласия активистов Народной самообороны, которые еще в незначительном количестве остаются в помещении Житомирской ОГА, разобрали баррикады и убрали мусор.

Это событие прокомментировал журналистам на пресс-конференции после сессии председатель облсовета Виталий Француз.

Он отметил, что время митингов и протестов в Житомирской области – уже позади.

«Кого уже здесь контролировать, для чего эти баррикады, Народная самооборона пообещала их разобрать и всячески способствовать нормализации работы областного совета и ОГА», - сказал Француз.

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Также председатель Житомирской ОГА Сидор Кизин во время пресс-конференции заявил, что облгосадминистрация приступает к работе в конструктивном режиме.

Кизин сообщил о намерении сделать деятельность органов государственной власти области более открытой, чем она была при старой власти, и применить для этого свой опыт правозащитника.

В то же время он сказал, что в области не должны забывать активистов Майдана и Героев Небесной сотни. "Сейчас – время фундаментальных и серьезных изменений для нашей страны. Та сотня людей, которая уже погибла, защищая наш народ, требует от нас такой консолидации, которой Житомирская область еще не видела», - отметил он.

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Для этого Кизин призвал общественность области сформировать новые кадры в органах государственной власти.

«Мы ждем людей, которые готовы прийти, чтобы строить новое государство. Должны прийти молодые люди, которым будут доверять. Именно им нужно будет осуществить реформы в различных направлениях», - подчеркнул Кизин, пообещав вместе с журналистами сделать работу органов государственной власти более открытой, чем ранее, и усилить в регионе систему самоуправления.