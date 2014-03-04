В СНБО предполагают новые захваты облгосадминистраций пророссийскими активистами

Завтра, 5 марта, могут быть осуществлены новые попытки захвата областных государственных администраций пророссийскими активистами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге секретарь СНБО Андрей Парубий.

“Мы знаем, что в среду может быть осуществлена новая попытка захвата облгосадминистраций”, - подчеркнул он.

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По его словам, на сегодняшний день все областные администрации на юге и востоке Украины работают и выполняют свои функции.

“Только в актовом зале Донецкой облгосадминистрации находятся люди в штатском, но все государственные органы власти функционируют”, - сказал секретарь СНБО.