В СНБО предполагают новые захваты облгосадминистраций пророссийскими активистами
14:15, 04 марта 2014Политика
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Завтра пророссийские активисты могут осуществить новые попытки захвата ОГА.
Парубий предполагает завтра захваты ОГА пророссийскими активистами
Завтра, 5 марта, могут быть осуществлены новые попытки захвата областных государственных администраций пророссийскими активистами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге секретарь СНБО Андрей Парубий.
“Мы знаем, что в среду может быть осуществлена новая попытка захвата облгосадминистраций”, - подчеркнул он.
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По его словам, на сегодняшний день все областные администрации на юге и востоке Украины работают и выполняют свои функции.
“Только в актовом зале Донецкой облгосадминистрации находятся люди в штатском, но все государственные органы власти функционируют”, - сказал секретарь СНБО.
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