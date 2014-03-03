Пророссийские активисты штурмовали здание Одесского облсовета
11:52, 03 марта 2014Политика
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Лидер организации «Народная альтернатива» Антон Давидченко просочился в зал заседаний областного совета, где проходит внеочередная сессия, посвященная ситуации в стране.
Пророссийски настроенный общественник потребовал дать ему слово и запустить в зал его сторонников, митингующих на площади перед ОГА, сообщает Думская.
Председатель собрания Николай Тиндюк отказался, тогда «антимайданщики» начали штурмовать главный вход в администрацию. Разбито стекло.
Чуть позже через черный вход в здание проникли неизвестные в касках и с дубинками в руках.
Как сообщают очевидцы, против 300 митингующих было всего 10 сотрудников милиции.
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