Пророссийские активисты штурмовали здание Одесского облсовета

Пророссийски настроенный общественник потребовал дать ему слово и запустить в зал его сторонников, митингующих на площади перед ОГА, сообщает Думская.

Председатель собрания Николай Тиндюк отказался, тогда «антимайданщики» начали штурмовать главный вход в администрацию. Разбито стекло.

Чуть позже через черный вход в здание проникли неизвестные в касках и с дубинками в руках.

Как сообщают очевидцы, против 300 митингующих было всего 10 сотрудников милиции.