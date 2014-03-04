Путин не будет препятствовать приезду Тимошенко в Россию, ее статус не определен

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал журналистам в Москве.

Читайте такжеТимошенко предложила свой план действий по урегулированию конфликта с РФ«Мы работали всегда и достаточно успешно с властями Украины совсем разных политических взглядов. И с Леонид Даниловичем (Кучмой), Ющенко работали. Я как председатель правительства работал с Тимошенко - к ней ездил, она приезжала в Россию. Разные у нас были ситуации с осуществлением совместной деятельности по руководству экономиками стран, споры были, договоренности были. Это была в целом конструктивная работа. Если она захочет приехать в Россию, пускай приезжает, но сегодня она не председатель правительства. В каком качестве она приедет? Препятствовать тому, чтобы она приехала в Россию, я лично не собираюсь», - сказал Путин.