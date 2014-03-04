В Министерстве образования проведут аудит

В Министерстве образования будет проведен аудит деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр образования Сергей Квит.

“Вчера мы обратились к аудиторской компании “Бидио”, и она согласилась бесплатно провести аудит в министерстве. Я думаю, это очень важно и нужно сделать”, - сказал Квит.

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Министр сообщил, что по обращениям общественности будет демонтировано ограждение вокруг Министерства образования на проспекте Победы, 10.

По информации Квита, само министерство не может снять это ограждение, поскольку его устанавливали власти столицы, поэтому в КГГА направлено обращение с просьбой демонтировать металлический забор и сделать свободным доступ всех желающих на территорию вокруг министерства.