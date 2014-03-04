Россия не будет присоединять Крым - Путин

13:20, 04 марта 2014
Политика
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Россия не рассматривает возможность присоединения Крыма, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нет, не рассматриваем», - сказал Путин

«Нет, не рассматриваем», - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, рассматривает ли Москва вариант присоединения Крыма к России.

«Я вообще полагаю, что только граждане, проживающие на той или иной территории, в условиях свободы волеизъявления, в условиях безопасности, могут и должны определять свое будущее», - подчеркнул российский президент, сообщает РИА Новости.

Ранее нелегитимный премьер Крыма Сергей Аксенов обратился к Путину с просьбой о содействии в обеспечении мира и спокойствия в Крыму. После этого Путин внес в Совет Федерации обращение об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране, верхняя палата единогласно дала на это согласие. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин пояснял, что согласие СФ не означает, что это право будет быстро реализовано.

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