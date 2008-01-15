Ющенко предупредил Яценюка и Тмошенко: в законе о Кабмине ничего не менять

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предостерегает от ревизии согласованного уполномоченными представителями от обоих субъектов коалиции проекта Закона «О Кабинете министров Украины».

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня во время встречи с председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Президент напомнил, что настоящий документ был внесен им на рассмотрение парламента как безотлагательный.

Глава государства также указал на необходимость своевременного начала работы Национального конституционного совета, который был образован в соответствии с указом Президента от 27 декабря 2007 года (до 15 января завершается принятие кандидатур в Национальный конституционный совет).

Президент определил одной из тем сегодняшних консультаций доработки проекта Программы деятельности Кабинета министров. При этом глава государства выставил требование, чтобы настоящий документ учитывал положение послания Президента Украины к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении страны, которое будет представлено в ближайшее время.

В.ЮЩЕНКО вынес на обсуждение и ситуацию с возвратом обесцененных сбережений вкладчикам Сбербанка бывшего СССР. При этом глава государства сделал основной акцент на пути предотвращения рисков в этой сфере.

Во время беседы Президента с премьер-министром и председателем ВР также была поднята проблема обеспечения ядерной безопасности и усовершенствования управления атомными электростанциями, в частности, безотлагательные задачи исполнительной власти в данной сфере.

Как отметили в пресс-службе главы государства, такая встреча происходит еженедельно в рамках договоренностей относительно проведения постоянного диалога в формате Президент - премьер-министр - председатель Верховной Рады. Цель таких консультаций – выработка совместной позиции в основных направлениях работы власти на ближайший период.