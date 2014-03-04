Нелегитимный премьер Крыма предлагает в очередной раз изменить дату референдума

Новый председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, избрание которого признано нелегитимным, выступает за перенос всекрымского референдума по расширению полномочий автономии с 30 марта на более ранний срок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аксенов заявил на пресс-конференции в Симферополе.

«Не хочу забегать вперед, не хочу (пока озвучивать конкретную дату — УНИАН), чтобы потом не цеплялись за слова... Рабочая группа заканчивает формирование бумаг», - сказал Аксенов.

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По его данным, за процессом следит спикер крымского парламента Владимир Константинов и уже сегодня, возможно, будет объявлена новая дата проведения референдума.

Как сообщал УНИАН, парламент Крыма назначил референдум на 25 мая, но после решил перенести его на 30 марта.