Нелегитимный премьер Крыма предлагает в очередной раз изменить дату референдума
Сергей Аксенов отмечает, что возможно уже сегодня будет объявлена новая дата проведения референдума.
Новый председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, избрание которого признано нелегитимным, выступает за перенос всекрымского референдума по расширению полномочий автономии с 30 марта на более ранний срок.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аксенов заявил на пресс-конференции в Симферополе.
«Не хочу забегать вперед, не хочу (пока озвучивать конкретную дату — УНИАН), чтобы потом не цеплялись за слова... Рабочая группа заканчивает формирование бумаг», - сказал Аксенов.
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По его данным, за процессом следит спикер крымского парламента Владимир Константинов и уже сегодня, возможно, будет объявлена новая дата проведения референдума.
Как сообщал УНИАН, парламент Крыма назначил референдум на 25 мая, но после решил перенести его на 30 марта.