Глава МИД Швеции сравнил Януковича с норвежским нацистом

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт сравнил экс-президента Украины Виктора Януковича с норвежским коллаборационистом времен Второй мировой войны, пишет Lenta.ru.

«У Украины теперь есть собственный Квислинг. Сидит на чужой территории и просит чужую армию вернуть ему его страну», — написал министр в своем Твиттере, имея в виду Видкуна Квислинга — лидера норвежских национал-социалистов, который был ставленником нацистов во время оккупации страны.

Читайте такжеГенпрокуратура обратится к РФ с требованием экстрадиции Януковича

Такое замечание Карл Бильдт сделал после того, как стало известно о просьбе Виктора Януковича к российским властям ввести войска в Украину. Обращение Януковича зачитал постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН в ночь на 4 марта.

Напомним, в своем письме Янукович утверждает, что в Украине произошел захват власти и Украина, якобы оказалась на пороге гражданской войны, а также что в Украине царят хаос и анархия. Также говорится, что якобы жизнь и безопасность, права людей на Юго-Востоке и в Крыму под угрозой, люди преследуются по политическим и языковым признакам.