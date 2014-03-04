Генпрокуратура обратится к РФ с требованием экстрадиции Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.

“Генеральная прокуратура проводит следствие по массовых убийств в Украине, и одним из главных фигурантов по этим делам является экс-президент Янукович”, - отметил Турчинов.

Читайте такжеУкраина требует выдать Януковича, но Россия может послушать только Гаагский трибунал По его словам, “именно поэтому Генпрокуратура будет обращаться к Российской Федерации, где сейчас находится экс-президент, с требованием экстрадиции его к нашей страны”.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля Главное следственное управление Генпрокуратуры открыло уголовное производство по фактам организации совершение умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий на Майдане Независимости в Киеве в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года.

26 февраля в ГПУ заявили, что Януковичу, бывшему главе АП Андрею Клюеву, экс-генпрокурору Виктору Пшонке, экс-министру внутренних дел Виталий Захарченко и другим лицам объявлено о подозрении в совершении умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий в центре Киева.

2 марта и.о. генпрокурора Олег Махницкий сообщил, что ГПУ открыла еще одно уголовное производство против Януковича. «После его выступления в Ростове-на-Дону принято решение об открытии уголовного производства за попытки и призывы к свержению конституционного строя в Украине», - сказал он.

МВД Украины на своем официальном сайте разместило объявление о розыске Януковича с фотографией и персональными данными. Соответствующее объявление размещено в разделе «Розыск. Лица, скрывающиеся от органов власти»