Верховная Рада ратифицировала соглашение с ЕС об упрощении визового режима

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Европейским Союзом об упрощении оформления виз.

Как передает корреспондент УНИАН, "за" проголосовали 413 из 447 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Соглашением определяются категории лиц, которые будут получать пятилетние многократные визы, а также категории лиц, которым оформляются однолетние многократные визы.

Соглашением предусматривается установление бесплатного порядка оформления виз ряду категорий граждан Украины, в частности, это родители и дети граждан Украины, которые имеют разрешение на пребывание в странах-членах ЕС, ученики, студенты, граждане, которые путешествуют с гуманитарной целью, журналисты, профессиональные перевозчики, члены экипажей поездов, а также ряд других лиц. Соглашением устанавливается единая фиксированная ставка в размере 35 евро за обработку визовых анкет.

Парламент также принял постановление об обеспечении прав граждан Украины на свободу перемещения. За принятие постановления проголосовали 398 народных депутатов из 445, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусматривается, что Кабинет министров будет осуществлять постоянный мониторинг выполнения ратифицированных соглашений между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз и о реадмиссии лиц.