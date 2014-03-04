Ни одна воинская часть Крыма не сдалась российским военным, блокирование продолжается

Ни одна воинская часть ни один гарнизон или корабль не выполнил ультиматум российских военных сдать оружие и присягнуть самопровозглашенному «правительству Крыма» покинуть службу. Об этом сообщили представители командования ВМС Украины в Севастополе, передает Радио Свобода.

Не зафиксировано также случаев дезертирства украинских военных в Крыму, кроме факта измены бывшего командующего ВМС Украины Дениса Березовского.

Вместе с тем, как сообщил начальник медиа-центра Минобороны Украины в Крыму Владислав Селезнев, в течение ночи на 4 марта штурмов или нападений на воинские части не зафиксировано, хотя ситуация вокруг них оставалась напряженной.

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Увеличилось количество пророссийских активистов и членов отрядов «самообороны» возле штаба ВМС Украины в Севастополе и штаба Береговых войск ВМС Украины в Симферополе.

Также поступило сообщение о прибытии двух автобусов с вооруженными людьми в Стрелецкую бухту в Севастополе, где дислоцируются корабле «Славутич» и «Тернополь», а также подразделение специальных морских операций. Информация об этом уточняется, сообщил Владислав Селезнев. Бухта и дальше заблокирована российскими плавсредствами.