Российские военные окружили воинскую часть в Керчи (фото)

13:55, 02 марта 2014
Политика
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Сегодня люди в военной форме оцепили территорию воинской части А-0669. К воротам воинской части подогнали грузовик "Урал" с российскими номерами.

У КПП стоят противотанковые и автомобильные загорождения

Солдаты одеты в военную форму Российской Федерации и говорят что они из России. По периметру части расположились бойцы с автоматами. Активных действий они пока не предпринимают.

За воротами воинской части украинские военные поставили бронетранспортер. У КПП стоят противотанковые и автомобильные загорождения.

Заместитель командира части А-0669 морской пехоты Алексей Никифоров сообщил журналистам, что командование части  общалось с российскими военными. Российские военные заявили, что собираются вместе охранять её. Ситуация в части находится под контролем, паники нет. Посторонних лиц на территории части нет. Личный состав готов выполнять задания руководства. Отдельно командир сообщил, что слухи о том, что батальон сдался или разоружился - не соответствуют действительности.

Керчь.fm

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