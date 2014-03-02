Российские военные окружили воинскую часть в Керчи (фото)
Сегодня люди в военной форме оцепили территорию воинской части А-0669. К воротам воинской части подогнали грузовик "Урал" с российскими номерами.
Солдаты одеты в военную форму Российской Федерации и говорят что они из России. По периметру части расположились бойцы с автоматами. Активных действий они пока не предпринимают.
За воротами воинской части украинские военные поставили бронетранспортер. У КПП стоят противотанковые и автомобильные загорождения.
Заместитель командира части А-0669 морской пехоты Алексей Никифоров сообщил журналистам, что командование части общалось с российскими военными. Российские военные заявили, что собираются вместе охранять её. Ситуация в части находится под контролем, паники нет. Посторонних лиц на территории части нет. Личный состав готов выполнять задания руководства. Отдельно командир сообщил, что слухи о том, что батальон сдался или разоружился - не соответствуют действительности.