Посол Украины в ООН: Россия готовит вторжение на материковую часть Украины
04:41, 04 марта 2014Политика
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Представитель Украины в ООН Юрий Сергеев заявляет, что есть все основания говорить о подготовке России осуществить интервенцию других регионов Украины.
Пока Вооруженные силы Украины не поддаются на провокации и воздерживаются от любых военных действий / REUTERS
"Разворачивание воинских частей и их снаряжения говорит о том, что они готовятся к интервенции в материковую часть Украины", - сказал Сергеев на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.
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По его словам, пока Вооруженные силы Украины не поддаются на провокации и воздерживаются от любых военных действий, хотя находятся в полной боевой готовности.
Также постпред напомнил, что Россия является страной-гарантом безопасности Украины в рамках Будапешстского меморандума.
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