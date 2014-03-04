Посол Украины в ООН: Россия готовит вторжение на материковую часть Украины

04:41, 04 марта 2014
Политика
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Представитель Украины в ООН Юрий Сергеев заявляет, что есть все основания говорить о подготовке России осуществить интервенцию других регионов Украины.

Совет Безопасности ООН / REUTERS

"Разворачивание воинских частей и их снаряжения говорит о том, что они готовятся к интервенции в материковую часть Украины", - сказал Сергеев на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

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По его словам, пока Вооруженные силы Украины не поддаются на провокации и воздерживаются от любых военных действий, хотя находятся в полной боевой готовности.

Также постпред напомнил, что Россия является страной-гарантом безопасности Украины в рамках Будапешстского меморандума.

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